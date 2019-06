Novo “Viagra feminino” é liberado nos Estados Unidos

Um novo medicamento para tratar o baixo desejo sexual em mulheres , o segundo depois de Addyi , que entrou no mercado em 2015, foi aprovado nos Estados Unidos pela FDA, órgão de vigilância sanitária do país.

O remédio, chamado Vyleesi, será vendido pela AMAG Pharmaceuticals e deverá ser usado 45 minutos antes da relação sexual , por meio de uma caneta auto-injetável que é administrada na coxa ou no abdômen.

“Obviamente que estamos entusiasmados com a possibilidade de trazer uma outra opção aos pacientes”, disse Julie Krop, diretora médica da AMAG, em Massachusetts. “As mulheres vêm sofrendo significativamente, e quase em silêncio, com uma condição estigmatizada, quando muitas não sabem que é algo tratável.”

Durante anos, o FDA esteve sob pressão para encorajar mais tratamentos para mulheres com baixo desejo sexual , condição conhecida como transtorno de desejo sexual hipoativo. Medicamentos para homens com disfunção erétil estão no mercado há duas décadas.

Mas os tratamentos voltados às mulheres sempre provocaram controvérsias. O primeiro produto, Addyi, foi aprovado em meio a uma campanha publicitária que acusava seus detratores de machistas. Mas alguns opositores argumentavam que seus riscos superavam seus benefícios. Isso porque o Addyi deve ser tomado todos os dias e não pode ser misturado a bebidas alcoólicas, o que pode causar desmaios.

Logo depois que foi colocado à venda, o Addyi foi adquirido pela Valeant Pharmaceuticals por US$ 1 bilhão, que não conseguiu promovê-la. Assim, a Valeant vendeu de volta o produto para seus proprietários originais em 2017, e as vendas da droga têm sido mornas.

Executivos da empresa se recusaram a dizer quanto Vyleesi custará e disseram que forneceriam mais detalhes quando o produto for colocado à venda, ainda neste ano. Eles informaram que esperavam que as seguradoras cubram o Vyleesi em uma escala semelhante à Addyi e aos medicamentos masculinos para disfunção erétil – a cobertura desses medicamentos por planos comerciais de saúde é mista.

A farmacêutica, responsável por outros produtos para a saúde feminina, estima que cerca de 6 milhões de mulheres americanas na pré-menopausa sofram de baixo desejo sexual, uma condição que em grande parte não é tratada. A empresa disse ainda que o mercado pode se traduzir em cerca de US$ 35 milhões por ano para cada 1% dos pacientes afetados que usam seu produto. A droga foi desenvolvida pela Palatin Technologies, que a licenciou para a venda pela AMAG na América do Norte em 2017.

Algumas mulheres relataram náuseas

Também conhecido como bremelanotida, o Vyleesi tem algumas vantagens sobre o Addyi. Deve ser usado apenas antes da relação e pode ser tomado com bebida alcoólica. Mas também tem algumas desvantagens – ela envolve injeções de agulha e, em testes clínicos, 40% tiveram náusea após tomá-la. No total, 18% das mulheres abandonaram o estudo, incluindo 8% que pararam de participar devido a náuseas.

O medicamento mostrou melhorar os sentimentos de desejo das mulheres e diminuiu sua angústia em relação ao sexo, mas não aumentou o número de “eventos sexualmente satisfatórios” que fosse estatisticamente significativo.

Krop, da AMAG, disse que a FDA não exige mais que as empresas que testam drogas para baixa libido feminina usem a quantidade de relações sexuais que as mulheres têm como um critério de avaliação primária. Isso porque, segundo ela, as mulheres com baixo desejo sexual continuam fazendo sexo com seus parceiros – mas simplesmente não têm prazer. “Muitas vezes as mulheres têm relações por pena ou por obrigação para manter o relacionamento”, disse. “O problema é que elas estão incomodadas com esse tipo esse sexo que estão tendo.”

Alguns críticos da indústria farmacêutica questionaram se Vyleesi seria o exemplo mais recente de uma empresa oferecendo uma solução farmacêutica para um problema que, na verdade, seria muito mais complexo.

“Acho que vale a pena observar o nível aceitável de libido que é influenciado socialmente”, disse Adriane Fugh-Berman, professora do departamento de farmacologia e fisiologia do Centro Médico da Universidade de Georgetown, que estuda marketing farmacêutico. “Fazer com que as mulheres se importem menos com o sexo ruim que elas estão tendo é uma meta duvidosa.”

Deixe seu comentário: