Novos conselheiros do Orçamento Participativo serão diplomados em 6 de dezembro em Porto Alegre

A diplomação dos 92 novos conselheiros titulares e suplentes eleitos no ciclo 2019/2020 do OP (Orçamento Participativo) vai ocorrer no próximo dia 6 de dezembro. Eles serão empossados em cerimônia na Casa do Gaúcho. Nesta edição, em apenas uma das 23 assembleias regionais e temáticas houve disputa de chapas.

Habitação e educação estão entre os temas mais votados nas assembleias entre os apontados como prioritários para a realização de investimentos públicos. A última assembleia do OP ocorreu na noite de segunda-feira (11), na região Eixo-Baltazar.