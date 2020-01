Porto Alegre Novos conselheiros tutelares de Porto Alegre são diplomados

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2020

Tomaram posse 150 novos conselheiros tutelares. Foto: Leonardo Contursi/CMPA Tomaram posse 150 novos conselheiros tutelares. (Foto: Leonardo Contursi/CMPA) Foto: Leonardo Contursi/CMPA

A diplomação dos novos conselheiros tutelares de Porto Alegre reuniu mais de 350 pessoas no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, na manhã desta quinta-feira (9). Ao todo, 150 conselheiros tutelares tomaram posse para o mandato de quatro anos, sendo 50 titulares e 100 suplentes.

Cada uma das dez microrregiões da cidade irá contar com cinco conselheiros titulares e dez suplentes. O Conselho Tutelar é o órgão permanente e autônomo encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

A função foi destacada durante a fala do adjunto da Secretaria Municipal de Relações Institucionais, Filipe Tisbierek. “Parabenizando a todos que estão aqui, as famílias e os conselheiros que estão chegando e que estão saindo, lembro que essa é uma das funções mais nobres que temos hoje. O ofício de proteção dessa nova geração é mais do que o de um conselheiro tutelar, são salvadores de vidas”, afirma.

A presidente do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), Roberta Motta, falou, na abertura do evento, da importância de garantir os direitos das crianças. “Temos um importante início de jornada aqui, e colocamos o CMDCA a disposição para articularmos juntos políticas de apoio a nossas crianças e adolescentes”, diz.

O Conselho Tutelar, desde 2018, é administrativamente vinculado à SMDSE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte). O secretário da pasta, Moisés Fraga Gonçalves, agradeceu os conselheiros que deixam os cargos a partir de agora e destacou a importância do trabalho realizado pelo Conselho Tutelar. “Os senhores são os guardiões dos direitos das nossas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, que é o escopo de trabalho da secretaria. Acima de cor, credo e ideologia política temos obrigação de pensar e proteger o futuro dessa geração”, afirma.

Capacitação

No dia 13 de janeiro, no auditório do Departamento Municipal de Habitação, a SMDSE irá promover uma capacitação para os novos conselheiros conhecerem os trâmites administrativos de cada microrregião e procedimentos de efetividade das funções.

Também estiveram presentes na mesa que presidiu os trabalhos da diplomação o presidente da Câmara de Vereadores, Reginaldo Pujol, o vice-prefeito, Gustavo Paim, a representante do Ministério Público, promotora Inglacir Delavedova, o presidente da Associação dos Conselhos Tutelares do Rio Grande do Sul, Jefferson Leon, e o representante da coordenadoria dos conselhos tutelares de Porto Alegre, Gabriel Faé.

Veja aqui os nomes dos novos conselheiros titulares e suplentes das dez microrregiões da cidade.

