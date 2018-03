Nesta quinta-feira, duas novidades entram em cartaz na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, esquina com avenida Borges de Medeiros, no Centro Histórico): a cópia restaurada de “Stromboli”, obra-prima do italiano Roberto Rossellini, e um ciclo de dez filmes do alemão Ernst Lubitsch, um dos mestres da comédia clássica. Estudantes e idosos pagam meia-entrada.

