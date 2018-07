A nova gestão da Corsan, que tem na presidência o ex-diretor financeiro e de Relações com Investidores, Jorge Mello, assume com o compromisso de dar continuidade ao plano de investimento e projetos estratégicos que estão sendo implementados. Segundo explica o chefe da Casa Civil, Cleber Benvegnú, as mudanças na Corsan são um dos reflexos da Lei Federal 13.303/2016.

Deixe seu comentário: