Após quase um ano das primeiras chegadas de venezuelanos no Rio Grande do Sul, o estado recebeu 130 novos imigrantes no último final de semana. Conforme o Exército, eles vêm para cidades do interior e da região Metropolitana. Nesta terça-feira (20), mais dez venezuelanos chegam ao Estado, vindos de Roraima.

Eles foram levados a Rio Grande, Tapejara, Tramandaí, Gramado, Gravataí, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo e Esteio, diz o Exército.

