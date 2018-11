Novos iPhones chegam às lojas no Brasil parcelados em até 24 vezes

A Apple começa a vender em todo o Brasil seus três novos iPhones (XR, XS e XS Max), lançados em setembro nos Estados Unidos. Desta vez, para aquecer as vendas, a companhia negociou com o varejo longos parcelamentos, de até dois anos, e ainda há a possibilidade de “parcelar” o preço à vista.

O modelo mais simples, o XR, com tela de 6,1 polegadas, será vendido a partir de R$ 5.199 no preço cheio pela loja oficial da Apple. Já o XS, com tela de 5,8 polegadas, tem valor a partir de R$ 7.299. O maior iPhone da empresa, o XS Max, com tela de 6,5 polegadas, custa a partir de R$7.999. O mais caro da linha XS Max, com 512 GB, sai a R$10 mil.

Mas, de olho nas vendas, a empresa americana traçou uma estratégia agressiva de preços, com parcelamento em até 24 vezes em ações promocionais com o varejo e empresas de cartão de crédito. A companhia ainda reforçou seu programa de troca de modelos antigos. O consumidor pode ter um desconto de até R$ 3.200 no caso de se desfazer de um iPhone X, com memória de 256 GB, que chegou ao mercado no ano passado. Outros aparelhos antigos também podem ser trocados na aquisição de um novo.

As operadoras de telefonia móvel também prometem acirrar a competição neste fim de ano com os novos modelos. A Vivo vai oferecer o mais básico, o XR, de 64 GB, em 21 parcelas de R$161,86 para quem adquirir um plano família de 70 de internet mensal ( à vista sai a R$ 3.399). Outro exemplo envolve o XS, com igual tamanho de memória e mesmo plano, que poderá ser adquirido em 21 parcelas de R$ 244,24 ( à vista sai a R$ 5.129). Já o XS MAX, com 512 GB no mesmo plano, pode ser comprado em 21 parcelas de R$352,33 (R$7.399).

A TIM vai oferecer o iPhone XR de 64 GB por R$ 4.499 no plano pós-pago de 10 GB, por exemplo. No mesmo plano, o modelo XS de 64 GB sai à vista por R$ 6.499, e o XS Max vai custar à vista R$ 7.149 na mesma franquia. A empresa também tem opções de parcelamento.

Na Claro, na compra do iPhone XR 64GB junto com o plano Claro Pós 30GB, o aparelho sai por 12x sem juros de R$324,99 ou R$3.890 à vista. Caso utilize o Claro Troca e entregue o modelo da geração anterior (iPhone X 64GB), o cliente pode levar seu smartphone novo por R$ 1.890,00 à vista, no mesmo plano acima. Também é possível parcelar este valor em até 21 parcelas sem juros, podendo variar de acordo com o cartão escolhido.

A Oi também irá comercializar os novos iPhones. A tele disse que identificou interesse dos consumidores e que ainda está analisando a melhor forma de disponibilizar os produtos a seus clientes.

Parcelamento à vista

Mas o varejo vai além e está oferecendo parcelamento em até três vezes para quem quiser comprar o produto com o preco à vista em vez de optar por duas dezenas de parcelas. É o caso do iPlace, uma das maiores revendedoras da marca, com 139 lojas em 25 estados.

“A empresa está vindo neste fim de ano bem agressiva, o que mostra o seu interesse em crescer no país. Muitos dos varejistas já começam nessa sexta-feira com foco em ações promocionais. Claro que cada tele vai focar em determinados aparelhos, como os mais básicos em determinadas regiões”, disse um analista de varejo.

Porém, uma das novidades dos celulares novos da Apple, que contam com o chamado e-sim (chip eletrônico), ainda não estará disponível no país. Segundo uma fonte do setor, as operadoras de telefonia ainda não desenvolveram sistema que permite ao cliente ativar um chip (que hoje precisa ser comprado e inserido no aparelho) através de um aplicativo.

“Por enquanto, o chip eletrônico só funciona em algumas operadoras do exterior”, disse uma fonte.

