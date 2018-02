Novos leitos do hospital Santa Ana

Até novembro, todos os 208 novos leitos 100% SUS do hospital Santa Ana, em Porto Alegre, estarão abertos. A previsão do gestor de Filantropia da Aesc (Associação Educadora São Carlos), Maximiliano Marques, que nesta semana se reuniu com a Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara dos Vereadores da Capital. A instituição se localiza em uma área de 5 mil metros quadrados que estava desativada no hospital Espírita.

Deixe seu comentário: