Novos ministros dos Transportes e da Saúde tomam posse nesta segunda-feira

O presidente Michel Temer dará posse nesta segunda-feira (02), às 10h30min, aos novos ministros dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Valter Casimiro Silveira, da Saúde, Gilberto Occhi, e ao novo presidente da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Souza. Na última quarta-feira (28), o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, havia informado que Occhi e Casimiro eram os prováveis novos ministros.

As mudanças já estavam previstas, uma vez que vários ministros já haviam anunciado a saída do governo até o fim da próxima semana para disputar as eleições de outubro. Por lei, ministros que queiram se candidatar precisam deixar os cargos seis meses antes da eleição, prazo que neste ano termina em 7 de abril.

Outra mudança será no Ministério do Planejamento. O ministro Dyogo Oliveira vai para o BNDES. (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social) Temer confirmou no domingo (1º) que o secretário-executivo Esteves Pedro Colnago Junior irá assumir a pasta.

Novos ministros

Atualmente à frente da Caixa, Occhi, que é da cota de indicações do PP, foi deslocado para a pasta da Saúde, até então ocupada pelo deputado Ricardo Barros (PP-PR). No lugar de Occhi na Caixa, ficará Nelson Antônio de Souza, que, atualmente, é vice-presidente de Habitação do banco.

Occhi é servidor de carreira da Caixa Econômica Federal. Foi admitido na instituição financeira em 1980. Já ocupou o cargo de ministro da Integração Nacional, entre janeiro de 2015 e abril de 2016, e de ministro das Cidades, entre março e dezembro de 2014.

Valter Casimiro é o atual diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Ele assumirá o comando dos Transportes no lugar do deputado Maurício Quintella (PR-AL), que concorrerá a uma vaga no Senado.

Nelson Antônio de Souza iniciou carreira na Caixa em 1979. Já ocupou os cargos de diretor-executivo de Gestão de Pessoas, chefe de gabinete da Presidência e superintendente nacional da Região Nordeste e do FGTS. Em 2014, assumiu a Presidência do Banco do Nordeste e em agosto de 2015 tomou posse como vice-presidente de Habitação da Caixa.

