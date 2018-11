O procurador-Geral do Estado, Euzébio Ruschel, dará posse a oito novos procuradores do RS, no dia 12 de novembro, às 14h30, em solenidade no Palácio Piratini, com a participação do governador José Ivo Sartori. Com o ingresso, a PGE passará a contar com um total de 340 procuradores do Estado.

Deixe seu comentário: