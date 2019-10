Novos relógios de rua serão instalados até dezembro em Porto Alegre

A empresa Brasil Outdoor foi quem apresentou à Prefeitura de Porto Alegre, nesta segunda-feira (30), o novo protótipo dos relógios de rua que serão instalados na Capital. No total, 168 novos relógios serão feitos. O protótipo foi aprovado em concorrência pública pela Superintendência de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal da Fazenda.

Agora, a previsão é que o primeiro equipamento seja instalado no Paço Municipal em novembro e, se aprovado, em outros pontos da cidade até o final do ano. A empresa terá prazo de 24 meses para concluir 100% das instalações. A Brasil Outdoor ganhou a licitação apresentando a proposta de R$ 81,7 milhões

Relógios com wi-fi

Além de informarem hora e temperatura, os relógios serão equipados com câmeras de segurança, medidores de radiação solar e painel de mensagens ao cidadão. Também contarão com wi-fi gratuito. Eles serão distribuídos em diversos pontos da cidade onde já há licenciamento ambiental.

