25 de dezembro de 2019

Os dois primeiros restaurantes vão servir ao todo 300 refeições por dia Foto: Luciano Lanes/PMPA Foto: Luciano Lanes/PMPA

Nesta quinta-feira (26) serão abertos os dois primeiros restaurantes do novo modelo de atendimento de refeições sociais, agora denominado Prato Alegre. Os restaurantes ficarão na Região Central (rua Garibaldi, 461), onde serão servidas 200 refeições por dia, e na Região da Cruzeiro (rua Dona Otilia, 210), com 100 refeições diariamente.

A solenidade de abertura está prevista para as 12h30min, no restaurante da rua Garibaldi. A gestão do serviço é da Organização Social Civil Beith Shalom, habilitada por meio de chamamento público.

Ela será responsável também pelo segundo restaurante do Centro e pela unidade da Lomba do Pinheiro, que devem começar a funcionar ainda no primeiro trimestre de 2020, com oferta de 300 refeições diárias e gratuitas.

