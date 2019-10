Novos restaurantes populares terão também atendimento social

Dois restaurantes populares Prato Alegre serão abertos no próximo mês em Porto Alegre, um na vila Cruzeiro e outro no Centro. O prefeito Nelson Marchezan Júnior assinou, nesta sexta-feira (18), o termo de colaboração com a OSC (Organização Social Civil) Beith Shalom, qualificada através de chamamento público. Também foi lançado o edital para atrair interessados em outros quatro restaurantes, que ficarão em locais descentralizados. O prefeito lembrou que esses locais vão oferecer mais do que comida. Eles terão que prestar uma abordagem social mais abrangente, com oficinas, atendimento em saúde e encaminhamentos para mercado de trabalho.

“A gente tem a expectativa de que não sejam apenas locais de alimentação, mas também de aproximação com essas pessoas e de encaminhamento para possibilidades de transformação da vida delas, para que em breve possam ter oportunidade de viver com suas próprias pernas”, diz Marchezan.

O novo formato vai ampliar o público-alvo e melhorar a qualidade do serviço. Quando todos os restaurantes estiverem abertos, serão oferecidas cerca de 800 refeições por dia. Antes, eram servidos cerca de 500 pratos, apenas no centro da cidade.

A secretária de Desenvolvimento Social e Esporte, comandante Nádia, destaca que o novo conceito busca resgatar a dignidade da população mais vulnerável. “Nosso sonho de abrir restaurantes que servem mais que um prato de comida está prestes a virar realidade. Nossa missão é levar um atendimento completo a quem precisa”, frisa.

As refeições serão distribuídas gratuitamente a pessoas com cadastro na Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania). A prefeitura vai investir o total de R$ R$ 2,6 milhões em todas as unidades. Será oferecido um cardápio balanceado e variado, que contemple a necessidade nutricional dos frequentadores. As duas unidades administradas pela Beith Shalom vão servir 300 refeições por dia – 200 no Centro e 100 na Região Sul.

A Associação, fundada em 2007, pela Primeira Igreja Batista Brasileira de Porto Alegre, denominada Igreja Brasa, tem em sua constituição o trabalho com crianças e adolescentes nas áreas de ensino e cultura, assistência social e promoção de eventos. Atua principalmente pelo Projeto Amor, que atende população de rua há mais de dez anos em Porto Alegre. O presidente da entidade, Niles Kael Júnior, salienta que a missão é servir à sociedade e às pessoas. “Esse projeto diz muito do que somos, e todos poderão comprovar isso na prática”, afirma.

O edital de termo de colaboração para os outros quatro restaurantes foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre desta sexta-feira. Os envelopes devem ser entregues no dia 19 de novembro. A vereadora Lourdes Sprenger parabenizou a prefeitura pela ação. “Estamos em um bom caminho”, concluiu.

Histórico

O antigo Restaurante Popular, onde eram servidas refeições a R$ 1,00, foi fechado em 2013 e reaberto em 2014, no Albergue Municipal. Em 2015, passou para sede própria, na rua Santo Antônio, bairro Floresta. Em 2016, foi realizado um novo convênio com o governo do Estado, encerrado em 2017, quando a prefeitura passou a arcar sozinha com os custos.

Em janeiro de 2019, foi lançado edital em busca de parceiros interessados em assumir a instituição, mas não houve propostas. Em 9 de maio, o Restaurante Popular foi fechado e uma alternativa temporária foi oferecida pela prefeitura, em parceria com a Adra (Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais do Brasil). Desde lá, estão sendo servidos almoços gratuitos no Ginásio Tesourinha, apenas para a população em situação de rua cadastrada pela equipe de Assistência Social.