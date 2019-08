Novos shows de Sandy e Junior ganham grupos de WhatsApp

Sandy e Junior deixaram os fãs animados após o anúncio que farão shows nos Estados Unidos, em Portugal e um show extra de encerramento no Rio de Janeiro. Está planejando ir e quer saber tudo sobre as apresentações, conversar sobre os artistas e ter companhia?

Foi então criado, pelo jornal Extra, grupos de WhatsApp para as novas datas de apresentações para que os apaixonados pela dupla possam trocar mensagens e se conhecer. Também foi criado um grupo para cada dia dos outros shows da turnê “Nossa História”.

Além dos chats feitos para cada dia da apresentação, tem um para os fãs de Sandy e Junior que atualmente moram no exterior. Para os apaixonados pela dupla no Brasil, tem dois grupos: o primeiro já está com o número máximo de integrantes, então foi aberto um segundo grupo.

É importante respeitar todas as regras do grupo! Só pode participar dele quem já estiver cadastrado. Se você não se cadastrou ainda, mande uma mensagem para o número, criado exclusivamente para os fãs de Sandy e Junior (21 99462-3736).

Não são permitidas mensagens que não estejam relacionadas a Sandy e Junior. Não pode postar nada que tenha teor discriminatório, ofensivo ou preconceituoso. Também não é permitido fazer anúncio de empresas, propagandas de serviços e ofertas (vendas). Nem de ingressos!

E saiba que: quando você entra no grupo, sua foto (dependendo da sua configuração de privacidade) e seu número de telefone fica disponível para todas as pessoas do grupo. Conforme os grupos forem ficando lotados, será criado novos para cada data de show.

Bastidores

Por trás de toda a energia e emoção dos shows de Sandy e Junior, há dezenas de pessoas que trabalham há meses para tudo dar certo. A bailarina Carol Prado, uma das 12 integrantes da equipe de dança da turnê “Nossa história”, contou nas redes alguns detalhes sobre os bastidores dos ensaios que antecederam as apresentações que comemoram os 30 anos de carreira dos irmãos.

A dançarina compartilhou imagens e vídeos do balé antes do início das apresentações e até uma foto do palco montado especialmente para que toda a equipe envolvida nos concertos treinasse com toda a estrutura que faria parte dos espetáculos.

“A primeira parte dos ensaios aconteceu em São Paulo e a gente ficava na academia 8h por dia ensaiando. Às quintas, os ensaios começavam às 7h da manhã”, lembrou Carol.

Todo o balé da turnê está desde o final de maio imerso no projeto. A primeira parte dos ensaios aconteceu em São Paulo e requereu a dedicação total dos 12 bailarinos, escolhidos entre 80 candidatos, para dançarem as coreografias de oito músicas do show. O grupo tem um dançarino das antigas e até um casal de namorados. Dos 12, a metade é composta por mulheres.

