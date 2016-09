Novos táxis adaptados têm pontos fixos definidos em Porto Alegre

Foram definidos nesta terça-feira (13) os pontos fixos dos novos táxis com acessibilidade da Capital gaúcha. Ao todo, serão 85 veículos adaptados a cadeirantes que terão a mesma tarifa que os demais. Alguns pontos que terão atendimento dos novos táxis são: Hospital de Clínicas, Hospital Moinhos de Vento, shoppings Praia de Belas, Iguatemi, Moinhos, Total e Zaffari Mont’ Serrat, entre outros.

Os novos permissionários terão o prazo máximo de 180 dias para providenciar a aquisição e adaptação do veículo para cadeirantes e iniciar a execução do serviço. A expectativa é que os novos prefixos comecem a operação até o final deste ano.

Atendimento com a mesma tarifa

Os táxis adaptados foram instituídos pela Lei Municipal nº 11.591/2014 e irão operar com a mesma tarifa dos demais da cidade, com prioridade para pessoas com deficiência, mas com a possibilidade de ser utilizados por qualquer perfil de usuário (sendo com deficiência ou não). Os licitantes ganhadores deverão apresentar veículo zero quilômetro, com ar condicionado e adaptados.

