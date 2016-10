Novos temporais causam estragos no Rio Grande do Sul

A chuva que avança pelo Rio Grande do Sul deixa estragos em mais municípios gaúchos entre a noite de segunda (24) e esta terça-feira (25). A queda de granizo afetou, principalmente, os municípios da Região Norte, Central e dos Vales dos rios Pardo e Taquari.

Na localidade de Dilermando de Aguiar o motorista de um ônibus escolar sofreu uma descarga elétrica e morreu, e uma escola também foi atingida na cidade. As últimas chuvas causaram danos em cidades que já tinham sido afetadas pelo mau tempo da semana passada e em dois novos municípios: Três Coroas e São Domingos do Sul.

Até o momento, grande parte dos danos foram causados pelo granizo e alagamentos, com casas destelhadas e sem famílias fora de casa. As equipes da Defesa Civil Estadual atuam no suporte aos municípios para distribuição de lonas e material de socorro imediato. Mesmo estáveis, os níveis dos rios, associados às novas chuvas, ainda preocupam e a orientação é para que as famílias em situação de

risco saiam ou esperem para retornar às suas residências. Isso porque a previsão do tempo indica a continuidade dos temporais ao longo desta terça-feira.

O quilômetro 174, da BR-116, em Nova Petrópolis, está totalmente interditado por tempo indeterminado. A pista cedeu devido à chuva.

Municípios atingidos Residências

atingidas Famílias desalojadas Famílias desabrigadas 79 6138 604 198

Nível dos Rios

Acompanhamento do nível dos principais rios do RS Normal Alerta 17h00

(24/10) 07h00

(25/10) Rio dos Sinos – São Leopoldo 4 m 5 m 5,50m 5,20m Rio Gravataí – Gravataí 2,68m 3,48m 3,24m 3,27m Rio Gravataí – Alvorada 3 m 4,50m 3,44m 3,40m Rio Jacuí – Dona Francisca 3,17m 9,32m 4,03m 3,52m Rio Uruguai – Uruguaiana 5 m 8 m 8,42m 8,50m Rio Guaíba – Porto Alegre – Ilha da Pintada 0,80m 1,80m 1,69m 1,95m Rio Guaíba – Porto Alegre – Caís Mauá 0,80m 2,10m 2,19m 1,46m Rio Cai – São Sebastião do Cai 5 m 7 m 5,51m 4,95m Rio Cai – Montenegro 3 m 6 m 4,49m 3,89m Rio Taquari – Estrela 12 m 17,00m 13,29m 13,71m

