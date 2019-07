Novos voos ligando o interior gaúcho a Porto Alegre entram em operação no dia 20 de setembro

Uma das efemérides mais importantes do Rio Grande do Sul, o 20 de Setembro – Revolução Farroupilha – foi a data escolhida pelo governo gaúcho para o início das operações das novas rotas comerciais internas de aviação no Estado. Decolarão neste dia os primeiros aviões da empresa Two Flex (sob administração da Gol) que partirão de Bagé e de Santa Rosa com destino a Porto Alegre.

O cronograma, anunciado nesta quinta-feira pelo governador Eduardo Leite em cerimônia no Palácio Piratini, também prevê que até 20 de dezembro o rol de cidades atendidas também passará a abranger Rio Grande, São Borja, Santana do Livramento e Passo Fundo.

“Um grande Estado como o nosso precisa de investimentos em logística que permitam aproximar e integrar as regiões, de forma que a sua gente possa estar próxima dos grandes centros”, destacou o chefe do Executivo. “Além de projetos para rodovias, ferrovias e hidrovias, o incentivo à aviação regional é determinante para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul.”

Até o final deste ano, haverá entre três e seis voos semanais, cada qual com duração de 55 minutos a duas horas, operando nas seis cidades gaúchas. O avião utilizado será o turbo-hélice Cessna 208 (Caravan), de fabricação norte-americana e com capacidade para nove passageiros. Os bilhetes começarão a ser vendidos no dia 6 de agosto no site da Gol, com valores a partir de R$ 400.

O presidente da Gol, Paulo Kakinoff, chamou a atenção para o ineditismo nacional da parceria com a Two Flex, por meio da qual uma companhia é responsável pela administração e venda dos bilhetes, enquanto a outra responde pela operação das aeronaves. A medida foi possível por um decreto assinado no começo do mês por Eduardo Leite, permitindo às empresas exercerem atividades no Estado por meio de contratos comerciais com terceiros.

Já o deputado estadual Frederico Antunes, presidente da Frente Parlamentar da Aviação Civil Regional na Assembleia Legislativa, sublinhou que a capilaridade se estenderá para fora do País, já que o voo para Santana do Livramento pousará no município vizinho de Rivera (Uruguai): “Vamos integrar ainda mais o Mercosul”.

Cronograma

– 20 de setembro: Bagé e Santa Rosa;

– 9 de novembro: Rio Grande;

– 21 de novembro: São Borja;

– 16 de dezembro: Santana do Livramento;

– 20 de dezembro: Passo Fundo.

Outros destinos

Assim como outras companhias aéreas, a Gol adiantou que, para o ano que vem, pretende ampliar destinos e ofertas de voos no Estado. Em janeiro, entrará em vigor o Decreto 54.685, que prevê a redução (para até 2%) da base de cálculo do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) na compra de querosene de aviação no Rio Grande do Sul, conforme a quantidade de rotas ofertadas, disponibilidade de assentos e frequência de voos.

Quando esse benefício passar a vigorar, conforme representantes da Gol e da Azul Linhas Aéreas (que já opera seis voos regionais no Rio Grande do Sul), as empresas pretendem ampliar a oferta de voos e de municípios gaúchos atendidos.

(Marcello Campos)

