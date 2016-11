Nu frontal de Eduardo Moscovis em série faz sucesso na internet

A minissérie “Lúcia McCartney”, do canal pago GNT, tem esquentado a internet. Depois de Antonia Morais, que interpreta a protagonista, roubar a cena com sequências de sexo e beijo gay, agora é a vez de Eduardo Moscovis, par romântico da atriz na história, fazer sucesso por causa de uma cena com nu frontal, aos 48 anos.

A sequência em questão está no sexto episódio, que ainda não foi ao ar na TV paga, mas o furor já vem acontecendo nas redes sociais porque o GNT disponibilizou antes todos os capítulos para assinantes no GNT Play e no serviço sob demanda da NET, o NOW.

“Gente, o Du Moscovis está maravilhosamente gostoso”, escreveu uma telespectadora no Twitter. “Du Moscovis passando pelado pela sua timeline”, brincou outra. “Du Moscovis pelado numa série, Jesuíta Barbosa idem. Agora só falta você”, fez graça uma terceira.

Houve, no entanto, um telespectador mais exigente criticou a cena de nudez frontal do ator, que está solteiro após o fim de seu casamento com a nutricionista Cynthia Howlett: “Sobre as nudes do Du Moscovis, era melhor ele ter deixado o pinto bemmmmm dentro da cueca mesmo”.

