Nua e deslumbrante, Gisele Bündchen é parabenizada por fotógrafo em seu aniversário: “Musa”

Este sábado (20) o dia foi dela, Gisele Bündchen, que completou mais um ano de vida, e ganhou homenagem do baladado fotógrafo Mert Alas, que divulgou um clique da brasileira completamente nua.

Na imagem, com peruca loira, pelada e algumas joias ao redor, Gisele, agora com 39 anos, aparece de bruços. Ela ainda ganhou os parabéns do fotógrafo turco fashion, querido de muitas celebridades.

“A primeira e única Gisele. Feliz aniversário, minha amiga deslumbrante. São 20 anos de amor e amizade. Nós tiramos esta foto em um hospital desativado depois da meia-noite. Estava um frio congelante e só tínhamos um pequeno aquecedor. Mas, claro, a corajosa Gisele fez este ensaio acontecer #musa”, escreveu Alas.

O sucesso

O sucesso de Gisele Bündchen ultrapassa gerações. Em mais de 20 anos de carreira, a brasileira tornou-se uma das modelos mais famosas da história do universo fashion. Conquistou milhares de fãs pelo mundo e foi cobiçada por muitas marcas.

Ela acumulou fama, riqueza e foi eleita a melhor modelo do mundo em diferentes anos. Mesmo em meio a tanto glamour, Gisele nunca perdeu valores e laços com a família. As conquistas são fruto de talento, determinação, foco e humildade.

Na infância, a gaúcha queria ser jogadora de vôlei profissional ou veterinária. Embora não sonhasse em trabalhar com moda, agarrou as oportunidades e virou uma das personalidades mais valorizadas no meio.

Aposentada das passarelas, hoje, ela ainda é vista em campanhas publicitárias e segue no ranking de modelos mais bem pagas do planeta. Recentemente, lançou o livro Aprendizados: Minha Caminhada Para Uma Vida Com Mais Significado.

Descoberta aos 13 anos

Nascida no interior do Rio Grande do Sul, Gisele foi descoberta aos 13 anos, em um shopping. Tudo começou em um curso voltado a melhorar a postura. Em 1995, mudou-se para São Paulo e, depois de alguns meses, foi morar em Tóquio, onde viveu durante três meses.

Com persistência e coragem, Gisele construiu uma carreira sólida, mas também teve que lidar com dificuldades e desafios, como ela relata na sua biografia.

Foi em 1999 que ela ganhou o prêmio da Vogue de Modelo do Ano. Além disso, foi escolhida pela ABIT (Associação Brasileira da Indústria Têxtil) como melhor modelo.

Gisele Bündchen foi eleita a mulher mais bonita do mundo pela Rolling Stone, em 2000. No Brasil, as publicações também demonstravam orgulho pelas conquistas da brasileira.

