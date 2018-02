O serviço de telefonia fixa terminou o ano de 2017 com queda de 2,96% no número de assinantes no Brasil. No total, nos últimos 12 meses, houve redução de 1,2 milhão de linhas, fazendo com que o número de contratos do serviço terminasse o ano com 40,8 milhões de linhas em operação. Os números foram divulgados nesta sexta-feira (2) pela Anatel.

