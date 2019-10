Número de brasileiros em cruzeiros sobe 16% no primeiro semestre; maioria faz roteiro nacional

O número de brasileiros que viajam em cruzeiros aumentou 16% no 1º semestre, na comparação com o mesmo período do ano anterior, informou a Associação Internacional de Cruzeiros (Cruise Lines International Association – Clia).

Segundo relatório divulgado na última terça-feira (15), 402 mil pessoas embarcaram em navios de cruzeiro dentro e fora do país entre janeiro e junho. A costa brasileira foi a rota mais popular, sendo destino de 73% dos passageiros nacionais, o equivalente a 293 mil pessoas. É um número 21% maior que o do mesmo período em 2018.

Temporada 2019/20

A expectativa da associação é de que, nesta próxima temporada, que vai de novembro a abril, o número de passageiros aumente em 6%, o que representaria o terceiro período consecutivo de crescimento no Brasil.

“Para acompanhar esse rápido crescimento, o Brasil tomou medidas significativas para receber navios em novos portos, aumentando a capacidade e melhorando a experiência geral dos viajantes”, disse Marco Ferraz, presidente da Clia Brasil.

Perfil dos viajantes

A associação do setor diz que os brasileiros representaram 64% dos cruzeiristas da América do Sul, o maior mercado do continente, enquanto os argentinos e colombianos foram 17% e 7%, respectivamente. A idade média entre os cruzeiristas é de 45 anos e a duração média da viagem é de 6,5 dias.