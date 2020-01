Número de desempregados no mundo deve ultrapassar 190 milhões neste ano, aponta a Organização Internacional do Trabalho

A quantidade de pessoas desempregadas no mundo deve aumentar neste ano para 190,5 milhões, de acordo com a OIT (Organização Internacional do Trabalho).

Em seu relatório anual sobre o emprego no mundo, a entidade indica que, após permanecer “relativamente estável nos últimos nove anos”, o desemprego deve aumentar novamente devido à desaceleração do crescimento econômico.

O número de desempregados deve crescer em 2,5 milhões em 2020 porque, enquanto a força de trabalho aumenta, não estão sendo criados empregos suficientes para absorver os recém-chegados ao mercado de trabalho.

A taxa de desemprego global foi de 5,4% em 2019 e deve permanecer em torno desse patamar nos próximos dois anos.

Para o Brasil, a OIT projeta que o País deve encerrar este ano com 12,9 milhões de desempregados. A organização estima que o Brasil terminou o ano passado com 13 milhões de desempregados.