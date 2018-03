O número de linhas da telefonia fixa fechou o mês de fevereiro praticamente estável quando comparado com janeiro. Os dados divulgados pela Anatel mostram que o mês terminou com 40.550.669 linhas em serviço, menos 144.900 do que o registrado em janeiro, quando fechou com 40.695.569 linhas em serviço. Segundo a Anatel, o valor representou menos que um centésimo na variação percentual.

Deixe seu comentário: