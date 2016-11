Dados do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) revelam que atualmente há 189 mil adolescentes cumprindo medidas socioeducativas no País, a maioria em liberdade. Esse número é o dobro do registrado há um ano (96 mil). Os dados constam do Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei.

O CNJ deve disponibilizar ainda neste ano uma ferramenta on-line – similar à do Cadastro Nacional de Adoção – para o público acessar os dados de todo o Brasil. Os adolescentes hoje no cadastro respondem por 222 mil atos infracionais – isso porque um mesmo jovem pode ser responsabilizado por mais de um delito. São 49.717 por tráfico de drogas (22,4% do total). Logo atrás aparecem os que respondem por roubo qualificado (21,1%).

Os dados mostram ainda que há 225 mil medidas socioeducativas aplicadas – neste caso, o número também é maior que o de adolescentes, pois um juiz pode aplicar mais de uma medida ao mesmo tempo. De acordo com o cadastro, 36,5% das medidas se referem à liberdade assistida e outras 35,7% à prestação de serviços à comunidade.

Do total de medidas aplicadas, 29.794 são de internação sem atividades externas (o que representa 13,2%). Dos 189 mil adolescentes no cadastro, 174 mil (mais de 90%) são do sexo masculino. A maioria tem 17 ou 18 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê uma internação máxima de três anos – aos 21 anos, a liberdade é compulsória. Há atualmente 4.843 jovens com essa idade (2,5% do total).

