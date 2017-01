NÃºmero de mortes em acidentes nas rodovias federais gaÃºchas teve queda de 12% no ano passado

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) registrou redução da violência no trânsito nas rodovias federais gaúchas no ano passado. As mortes em acidentes tiveram queda de 12% em relação a 2015.

Já o número de multas por excesso de velocidade passou de 200 mil, um incremento de 28% na comparação com o ano anterior. Em relação à criminalidade, foram presos mais de 4 mil suspeitos nas estradas federais do Estado. O balanço operacional completo será divulgado nesta sexta-feira (06) pela PRF.

