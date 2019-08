Número de mortes no primeiro semestre é o menor dos últimos 12 anos

É difícil acabar com a violência no trânsito, mas é possível diminuí-la. É isso que os números do DetranRS mostram: o balanço da acidentalidade no primeiro semestre aponta para o menor número de mortes no trânsito do RS desde 2007. De janeiro a junho foram 806 mortes, o número ainda é alto, mas diminuiu 7% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 865 pessoas morreram.

Dos acidentes que mais matam, estão as colisões frontais ou traseiras: elas são responsáveis por 34,5% das ocorrências, seguidas pelos atropelamentos (23%) e colisões laterais (12%). Já o veículos mais frequentes envolvidos são os automóveis, representando 36%. As motocicletas e motonetas foram 22% dos veículos envolvidos em acidentes fatais.

Deixe seu comentário: