Mais de 150 pessoas morreram nas inundações e deslizamentos de terra provocados pelas chuvas torrenciais que afetam a região oeste do Japão. Segundo anunciou o governo nesta terça-feira (10), foram 156 mortos. O balanço anterior, anunciado pelo porta-voz do governo, Yoshihide Suga, registrava 141 mortes. Esta é a maior tragédia provocada por um fenômeno meteorológico no Japão desde 1982.