Número de mortes por gripe no Rio Grande do Sul chega a 38 neste ano, segundo Secretaria de Saúde

Conforme boletim divulgado nesta quarta-feira (28) pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), da Secretaria Estadual de Saúde, o número de mortos por gripe no Rio Grande do Sul este ano já chegou a 38 casos. Quatro dos casos de óbito são de pacientes que não haviam se vacinado.

No informe anterior do dia 14 de agosto, eram 33 óbitos notificados, sendo estes maiores de 60 anos, crianças de menos de 6 anos e pacientes com comorbidades (ocorrência de duas doenças simultâneas). Entre as comorbidades estão diabetes, doença cardiovascular crônica, imunodeficiência e obesidade.