Pelo menos 530 pessoas morreram e outras 7,8 mil ficaram feridas no terremoto de 7,3 graus na escala Richter que abalou no domingo (12) passado o Oeste do Irã, segundo os últimos números oficiais divulgados nessa terça (14). Estes novos dados representam um aumento considerável no número de vítimas mortais causadas pelo terremoto, cujo balanço de segunda (13) era de 430.

Deixe seu comentário: