O número de mortes provocadas pelos incêndios florestais na Austrália subiu para 23. Além disso, segundo a Universidade de Sydney, cerca de meio bilhão de animais foram mortos nos incêndios florestais que devastam a Austrália.

Até o momento, segundo a imprensa local, mais de 6,3 milhões de hectares de terra foram destruídos pelo fogo desde setembro. Centenas de casas foram danificadas ou destruídas.

No Twitter, o primeiro-ministro do país, Scott Morrison, informou que foram colocados à disposição ”mais reservistas das Forças Armadas em terra, mais aviões no céu e navios no mar” para ajudar a combater as chamas que assolam o país.

We’re putting more Defence Force boots on the ground, more planes in the sky, more ships to sea, and more trucks to roll in to support the bushfire fighting effort and recovery as part of our co-ordinated response to these terrible #bushfires pic.twitter.com/UiOeYB2jnv

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) January 4, 2020