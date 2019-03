Número de mortos pela passagem do ciclone ‘Idai’ sobe para 557

O número de mortos com a passagem do ciclone ‘Idai’ subiu para 557 nesta sexta-feira (22) na África. Segundo balanço realizado pela Organização das Nações Unidas (ONU) mostra que 259 pessoas morreram em Moçambique, 56 no Malawi, e segundo um levantamento do Ministério da Defesa do Zimbábue 259 pessoas morreram no país.

A Cruz Vermelha está prestando o atendimento necessário para as vitimas, muitas regiões ainda estão inundadas e pessoas desaparecidas. Segundo o governo de Moçambique, o número nos locais atingidos pode somar mais de mil vitimas.

