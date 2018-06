Número de mortos por ebola aumenta

O número de casos de ebola e mortes pela doença aumentou nas últimas semanas na República Democrática do Congo e um comitê de ética do país aprovou o uso de cinco novas drogas para o tratamento de ebola no país. A informação foi divulgada pela OMS (Organização Mundial de Saúde). De acordo com relatório, até o dia 3 de junho o Congo tinha 56 casos de ebola e 25 mortes pela doença.

Deixe seu comentário: