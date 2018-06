O número de mortos na Guatemala após a erupção de domingo (3) do vulcão Fogo aumento para 69, enquanto os socorristas retomaram nesta terça-feira (5) a busca por desaparecidos sob as toneladas de cinzas, informou uma fonte oficial. As equipes de busca estão concentradas em comunidades dos departamentos de Escuintla (Sul) e Sacatepéquez (Oeste).

Deixe seu comentário: