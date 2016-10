Número de mortos por furacão no Haiti sobe para 842

O número de mortos pela passagem do furacão Matthew no Haiti subiu para ao menos 842 nesta sexta-feira (7), informaram autoridades à agência de notícias Reuters. A tormenta, a maior do Caribe em nove anos, provocou o deslocamento de milhares no país.

Com os números aumentando rapidamente, as agências governamentais e comitês divergiam sobre o número total de mortos. Um balanço da Reuters com mortes relatadas por autoridades locais de proteção civil confirmou 478 óbitos.

Já a agência de proteção civil do Haiti, que leva mais tempo para reunir números, disse que 271 pessoas morreram por causa da tormenta. Cerca de 61.500 pessoas permanecem em abrigos, segundo a agência. (AG)

