NÃºmero de pedidos de refÃºgio de venezuelanos em 2017 jÃ¡ Ã© mais que o dobro que o de 2016 em Roraima

Muitos dos que vem para Boa Vista buscam moradia em um abrigo provisório instalado desde 27 de dezembro na periferia da capital. A permanência no local, administrado pela Defesa Civil estadual e Federação Humanitária Internacional, deve ser de no máximo 15 dias.

O abrigo improvisado funciona em um ginásio poliesportivo com problemas estruturais, mas oferece comida e atrai muitos venezuelanos, entre eles dezenas de índios da etnia Warao. Recentemente, o governo do estado recebeu R$ 480 mil do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e diz que fará reparos no local.