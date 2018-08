Número de pontos comerciais volta a crescer

O saldo entre aberturas e fechamentos de estabelecimentos comerciais com vínculo empregatício voltou a crescer entre janeiro e junho deste ano, com um incremento de 2.252 pontos de venda. A informação foi divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que prevê a abertura de 5,2 mil novas lojas até o final do ano.

