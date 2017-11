Número de reclamações na Black Friday cresceu 17% em 2017 após 2 anos de queda, segundo pesquisa

Pelo terceiro ano seguido, a propaganda enganosa lidera o ranking de reclamações do site – em 2017, esse foi o motivo de 13,5% das queixas. O Reclame Aqui informou também que recebeu muitas denúncias sobre sites falsos, fretes abusivos e mais caros que os produtos, além do tempo de entrega.

Veja abaixo o ranking dos principais motivos de reclamações da Black Friday em 2017:

Propaganda enganosa (13,5%) Problemas na finalização da compra (9,6%) Divergência de valores (8,8%) Produto indisponível (3,8%) Promoção (3,6%) Empresas mais reclamadas

Na Black Friday deste ano, as reclamações foram mais pulverizadas entre as diferentes varejistas. As 10 empresas mais reclamadas reuniram 37,4% das queixas registradas no Reclame Aqui. No ano passado, 53% das queixas no site se referiam a compras feitas nas 10 empresas mais reclamadas.

Em 2017, o Magazine Luiza liderou o ranking de reclamação, com 263 registros no Reclame Aqui.

Veja abaixo a lista das 10 empresas mais reclamadas na Black Friday de 2017:

Magazine Luiza (263 reclamações) Americanas.com (245) Kabum! (173) Casas Bahia (126) Submarino (124) Netshoes (88) Extra (87) Walmart (77) Buger King (73) Americanas – marketplace (54) O que dizem as empresas

O Magazina Luiza infirmou que “tem uma equipe de 150 pessoas focada em responder as reclamações e questões. Assim, todos os clientes foram atendidos e tiveram solução para suas reclamações. A companhia ressalta que o volume de queixas é absoluto, e não percentual ao total de vendas. O Magazine Luiza recebe uma demanda altíssima de compras na Black Friday, com previsão da venda de mais de 500 mil itens. Assim, as reclamações correspondem a 0,04% das vendas”.

Em nota, a Netshoes informou que, para a Black Friday, “aumentou o número de colaboradores – representando mais de 800 novos profissionais distribuídos majoritariamente em Logística e Relacionamento com o Cliente -, dedicou mais de 16 mil horas de treinamento, redimensionou sua infraestrutura de tecnologia e também implantou 3º turno em suas instalações logísticas”. “Esse compromisso com o cliente é refletido em constantes conquistas de prêmios concedidos pelo mercado, inclusive com selos de credibilidade como o RA 1000 do próprio Reclame Aqui.”

A Via Varejo disse que as reclamações encontradas no Extra e na Casas Bahia “foram problemas pontuais e dúvidas de clientes, já em tratativa e solução com os mesmos”.

O Walmart.com disse que “como de praxe todas as reclamações são tratadas com prioridade, de acordo com nossos compromissos com o consumidor e ao seu tempo”. “Lembramos que acompanhamos todos organismos de referência relacionados a qualidade dos serviços juntos aos consumidores como fonte de melhoria dos nossos serviços”.

O Kabum! disse que o número de reclamações em relação aos pedidos é extremamente baixo e a maioria das queixas referem-se ao esgotamento quase imediato de determinadas ofertas, já que a empresa tem estoque promocional limitado.