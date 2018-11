O número de refugiados e migrantes que deixaram a Venezuela chega a 3 milhões em todo o mundo, informou a ONU nesta quinta-feira (8). Do total, 2,4 milhões moram na América Latina e no Caribe. A maioria, segundo as fontes, viajaram para a Colômbia e o Peru. O número de venezuelanos que fugiram desde 2015 é de 2,3 milhões.