13 de janeiro de 2020

Até sábado (11) foram realizados 187 salvamentos no litoral norte gaúcho. (Foto: O Sul)

Entre 21 de dezembro e 11 de janeiro foram realizados 187 salvamentos na Operação Verão RS 2020. Neste mesmo período do verão passado foram 179 salvamentos. O aumento é atribuído às alterações do mar nos últimos dias.

No sábado, o mar estava com bandeira verde em alguns pontos do litoral. Os veranistas aproveitaram para curtir o mar e isso implicou em 14 salvamentos. O número é considerado dentro da normalidade pelo Corpo de Bombeiros. Nesta temporada, os guarda-vidas praticaram 4.321 ações de prevenção contra 1.700 no mesmo período do ano passado.

Os guarda-vidas recomendam que os banhistas observem as sinalizações que os salva-vidas colocam, como por exemplo, a condição do mar através das bandeiras, verde, amarela e vermelha, bem como as sinalizações nas faixas de areia que delimitam a caixa de banho e identificam os locais de risco.

