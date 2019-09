Número de vítimas de incêndio em hospital no Rio sobe para 14; trabalhos da perícia continuam

O número de mortes devido ao incêndio no Hospital Badim, no Rio de Janeiro, subiu mais uma vez. Na tarde desta terça-feira (17), uma paciente internada no Hospital Israelita Albert Sabin, que não teve o nome divulgado, não resistiu e morreu. Ela é a 14ª vítima do incêndio, tinha 98 anos e não teve a identidade revelada. Também hoje, nesta manhã, morreu a paciente Áurea Martins de Oliveira, que havia sido transferida do Badim para o Hospital Samaritano.

A Polícia Civil fez uma perícia no local do incêndio nesta segunda-feira (16) e os trabalhos devem continuar hoje. Os funcionários também iniciaram a limpeza do prédio que não foi afetado pelas chamas. De acordo com o hospital, 59 pessoas seguem internadas, sendo 50 pacientes e 9 funcionários e familiares.

