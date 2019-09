Número de vítimas fatais no trânsito reduz 50% no mês de agosto em Porto Alegre

O mês de agosto terminou com uma redução de 50% no número de acidentes fatais no trânsito de Porto Alegre, em comparação ao mês de julho. Houve também uma diminuição de 15% no número de pessoas feridas (421 em agosto a 497 em julho). Os números foram divulgados nesta segunda-feira (09), pela Coordenação de Indicadores e Engenharia de Tráfego (CIET) da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

Em relação aos oito primeiros meses de 2019 e o mesmo período de 2018, os números de vítimas fatais estão maiores em 6% (53 a 50, respectivamente), mais 5% em acidentes (8.322 a 7.864) e mais 4% em pessoas feridas (3.446 a 3.300). Das 53 mortes em 2019, 23 envolveram motos (43%), sendo 21 condutores e dois caronas; e igualmente 23 (43%) foi o número de pedestres que morreram atropelados, sendo 15 idosos.

O diretor-presidente da EPTC, Fabio Berwanger Juliano, avaliou o panorama do trânsito na Capital. “Março, com oito vítimas fatais, e maio, com dez casos, foram os meses mais violentos no nosso trânsito em 2019, em vítimas fatais. Houve uma redução em agosto. Mesmo assim, vamos continuar trabalhando forte em fiscalização e educação, além de medidas em engenharia de tráfego, com foco na conscientização para um trânsito com menos conflitos, principalmente envolvendo os segmentos das motos e os atropelamentos de pedestres, entre eles, os idosos”, disse.

