Número de vítimas identificadas em tragédia de Brumadinho sobe para 250, diz Polícia Civil

Na noite deste domingo (29) a Polícia Civil informou que mais uma vítima da tragédia da Vale foi identificada. Segundo a instituição, com isso, o número de mortes confirmadas sobe para 250. As buscas seguem por 20 desaparecidos. De acordo com a polícia, o corpo trata-se de um homem. O nome da vítima, porém, ainda não foi divulgado. A identificação foi feita por meio da arcada dentária.

O rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão completou oito meses na última quarta-feira (25). Ao todo, entre mortos e desaparecidos, o desastre deixou 270 vítimas. Conforme o último balanço das autoridades, 250 mortes foram confirmadas, e as buscas seguem por mais 20 pessoas.

O corpo foi localizado em uma área chamada pelos militares de Remanso 4 e estava a cerca de 2 metros de profundidade. A última vítima tinha sido encontrada há um mês, no dia 30 de agosto.

