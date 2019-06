Números do Cooperativismo vão ser apresentados pela Ocergs no próximo “Tá na Mesa”

Na próxima quarta-feira (03), o Presidente do Sistema Ocergs-Sescoop do Rio Grande do Sul, Virigilio Perius, irá divulgar, durante o evento “Tá na Mesa”, os números do cooperativismo gaúcho relativo ao ano de 2018. Na mesma cerimônia, será lançada a Revista Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2019.

Perius fará uma palestra para mostrar o cenário do sistema cooperativo gaúcho em seus 13 ramos de atividades.

TÁ NA MESA

PALESTRANTES: Virigilio Perius, presidente do Sistema OCERGS/Sescoop-RS

TEMA: Lançamento da revista Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2019

QUANDO: quarta-feira, dia 03 de julho de 2019,

HORA: 12h

ENDEREÇO: Largo Visconde de Cairú, 17, no Centro de Porto Alegre

