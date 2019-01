Ex-advogado de Donald Trump admite ter pagado para manipular as pesquisas eleitorais

O jornal The Wall Street Journal trouxe mais uma notícia negativa para o presidente dos Estados, Donald Trump. Segundo a publicação, Michael Cohen, ex-advogado de Trump, teria pagado ao responsável por uma empresa pequena de tecnologia milhares de dólares em 2015 para manipular enquetes online com a intenção de favorecer o republicano antes da campanha presidencial.

No escritório de Cohen no prédio da Trump Tower, o ex-advogado teria entregado a John Gauger, dono da RedFinch Solutions, uma mala azul contendo entre US$ 12 mil (R$ 45,1 mil) e US$ 13 mil (R$ 48,9 mil) em dinheiro. Cohen teria prometido US$ 50 mil (R$ 188,1 mil), mas nunca pagou o restante do dinheiro, de acordo com Gauger.

No início de 2017, Cohen pediu e recebeu reembolso de US$ 50 mil de Trump e de sua empresa pelo trabalho realizado pela RedFinch, segundo documentos e pessoa familiarizada com o assunto.

Já, Rudolph Giuliani, o atual advogado do presidente Donald Trump, afirmou, nesta semana, nunca ter dito que não houve conspiração entre a campanha do republicano e a Rússia, em entrevista à emissora CNN. Giuliani, ex-prefeito de Nova York, foi acusado de contradizer declarações dadas no passado sobre a existência de uma conspiração entre a campanha de Trump e a Rússia para interferir no resultado das eleições de 2016. A suposta aliança é alvo de uma investigação do procurador especial Robert Mueller.

A entrevista, de cerca de 20 minutos, foi concedida ao apresentador Chris Cuomo, irmão do atual governador de Nova York, o democrata Andrew Cuomo. Giuliani criticou o que chamou de grande quantidade de informações falsas sobre a investigação russa. Cuomo rebateu e disse que falso era dizer “que ninguém na campanha tinha qualquer contato com a Rússia”.

“Informação falsa é dizer que não houve indicação de qualquer tipo de conspiração entre a campanha e qualquer russo”, continuou o apresentador. Giuliani respondeu que Cuomo estava errado sobre a posição do advogado. “Eu nunca disse que não houve conspiração entre a campanha, ou entre pessoas na campanha”, afirmou. “Você disse sim”, rebateu Cuomo.

Em julho, lembra o jornal The Washington Post, o advogado do presidente foi questionado em um programa da conservadora Fox News sobre se sustentava sua posição e a de Trump de que não houve conspiração de quem quer que fosse com a Rússia para beneficiar a campanha do republicano. “Correto”, respondeu Giuliani na ocasião.

Na quarta, ele afirmou que se referia a Trump e argumentou que apenas tinha dito que o presidente não estava envolvido em qualquer tentativa russa de intervir nas eleições. “Não há um único pedaço de evidência que [mostre que] o presidente dos Estados Unidos cometeu o único crime que você pode cometer aqui, conspiração com os russos para hackear o comitê nacional democrata”, disse.

A Casa Branca não respondeu a pedidos de comentários sobre a questão. Em rede social, o presidente negou várias vezes ter havido qualquer tipo de conspiração entre sua campanha e os russos.

