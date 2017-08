Nunca é tarde para se conhecer a Disney, eleita o melhor parque temático internacional

No primeiro dia de férias, ela vestia animada sua “roupa de brincar”, da gaveta que concentrava bermudinhas e camisetas mais surradas, e pegava o elevador. No 12° andar, o último do prédio, tocava a campainha e estranhava o silêncio. Meire abria a porta e avisava que a amiga não estava. “Foram para a Disney, lembra?” Cabisbaixa, chamava novamente o elevador.

Não demorava muito e as crianças voltavam com camisetas, tiaras com orelhas, bichos de pelúcia e mil histórias.

O tempo passou e ela acabou crescendo sem ter visto tudo aquilo. Uns 15 anos depois, já adulta, foi a Orlando (EUA). E os relatos daquelas férias dos anos 1990 apareciam em muitos momentos. O elevador que despenca, o Pluto posando para fotos, as paradas com personagens no final do dia e os fogos no Castelo da Cinderela.

E aquele lugar dá um misto de nostalgia e frenesi, com princesas caminhando por todos os lados, montanhas-russas emocionantes e musicais impressionantes.

Não ser arrebatado por esses cenários e personagens deve ser difícil até para quem não cresceu ouvindo sobre Mickey e Minnie. Ver as crianças correndo em zigue-zague, extasiadas, é tocante.

Pudera, é um universo que não deixa entrar as durezas do cotidiano. Que te pega pela mão e apresenta o melhor que aqueles americanos podem fazer pelo entretenimento: seus jardins, suas construções, seus efeitos sonoros e especiais —pode ser até que as comidas preguiçosas e as filas enormes não te incomodem.

E como eles continuam avançando, com princesas que não precisam de príncipes e umas tecnologias novas, acaba não ficando tarde demais para se conhecer a Disney. Se não for por você, que seja pela criança mais próxima. (Magê Flores/Folhapress)

