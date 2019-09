“Nunca estivemos tão próximos”, diz presidente Romildo sobre a compra da gestão da Arena

*Valéria Possamai

A compra antecipada da gestão da administração se mostra cada vez mais próxima no horizonte. Na data de aniversário do GrêmioEm seu aniversário de 116 anos, o Grêmio goleou o Goiás por 3 a 0 no Brasileirão, neste domingo, o presidente Romildo Bolzan Jr. voltou a afirmar que a negociação nunca esteve tão próxima de ser concluída.

“Essa casa é nossa e será nossa em 2033. Queremos antecipar a compra da administração. Nunca estivemos tão próximos de concluir essa negociação,” afirmou o mandatário em entrevista coletiva após a vitória sobre o Goiás.

Conforme Romildo, o clube tem avançado nas negociações, contudo, a questão de obras no entorno no estádio ainda é empecilho para a concretização da compra da administração. “Podemos finalizar essa situação até o fim do ano, mas coloco no condicionante, porque ainda resta a questão do entorno.”

Em entrevista recente, o presidente já havia anunciado que o clube chegou a um acerto financeiro com a OAS, empresa que administra o local, e que a finalização da compra da operação está mais próxima.

A compra da gestão do estádio é sonho da atual direção. Com mandato até o fim deste ano, a tendência é que o negócio seja concluído até 2019.

