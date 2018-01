Nutricionista dá dicas de como evitar a intoxicação alimentar no verão

A intoxicação alimentar é uma das doenças de verão mais corriqueiras, causada pela ingestão de alimentos contaminados por bactérias, vírus e parasitas. A nutricionista Franciela Viau, do Hospital Universitário de Canoas, administrado pelo Grupo de Apoio à Medicina Preventiva (GAMP), explica que “a contaminação pode ocorrer durante a manipulação, preparo, conservação ou armazenamento da comida”, por isso, é importante saber bem a procedência do que será preparado na refeição.

A dica é manter os alimentos sempre limpos e refrigerados. Se for passear na praia, por exemplo, é indispensável o uso de bolsas e caixas térmicas para armazenamento, a temperatura pode ser mantida com gelo feito de água filtrada. Sempre veja o prazo de validade do que consumir e, no caso de bebidas, verifique se o lacre de segurança não está violado. “Evite consumir alimentos de locais duvidosos, como ambulantes. Confirme também se o local da compra possui pia para higienização e geladeira para refrigeração”, salienta a especialista.

Segundo a nutricionista, os sintomas de intoxicação são náuseas, dor de cabeça, vômitos e diarreia. Todas as pessoas estão propensas a contrair a doença e o organismo demora um tempo para eliminar as bactérias e germes que contraiu. Procure ajuda médica para acelerar o tratamento, caso seja necessário.

