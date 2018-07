O 46º Festival Internacional de Folclore será realizado de 13 a 29 de julho em Nova Petrópolis

De 13 a 29 julho, a cidade de Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, será palco do 46º Festival Internacional de Folclore. O evento tem o intuito de valorizar as tradições e os costumes dos antepassados em uma mescla das mais distintas manifestações culturais. É um intercâmbio artístico-cultural entre os inúmeros grupos participantes.

O festival atualmente é realizado em distintos espaços públicos, oportunizando a participação do público em geral e proporcionando o enriquecimento cultural. O palco principal localiza-se na Rua Coberta, junto à Praça da República, onde também ocorre a exposição de artesanato. Além disso, o evento proporciona a apresentação de danças junto às comunidades do interior, nas tradicionais noites culturais, além de contemplar escolas e empresas do município.

As últimas edições do evento contaram com mais de 70 grupos folclóricos, mais de 1.700 dançarinos e a especial presença de dirigentes da Organização Internacional de Folclore e Arte Popular. O evento é realizado pela prefeitura de Nova Petrópolis em parceria com a Associação dos Grupos de Danças Folclóricas Alemãs.

No dia 13, a partir das 19h, ocorrerá o Acendimento da Chama Folclórica e a abertura oficial do 46º Festival Internacional de Folclore – Sociedade da Linha Araripe. Mais informações podem ser obtidas no site http://www.festivaldefolclore.com.br/inscricoes.php.

