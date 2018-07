O 5G se aproxima do Brasil com os planos da Anatel de leiloar frequências em 2019

A Anatel (Agência Nacional das Telecomunicações) está considerando antecipar para 2019 a definição de padronização da tecnologia móvel de quinta geração (5G). A agência havia informado que começaria a leiloar frequências apenas em 2020. Nas próximas semanas, já deverão ser iniciados os testes com o 5G, na faixa de 3,5 Gigahertz (GHz).

O diretor da Anatel Leonardo de Morais informou que representantes de operadoras de celular e satélite, emissoras de TV aberta e fabricantes de equipamentos já se envolveram nos trabalhos de preparação técnica.

Morais, que é presidente do comitê de espectro e órbita da Anatel, disse que a principal preocupação é de não deixar que a oferta da nova tecnologia prejudique a recepção dos canais de TV aberta transmitidos por antena parabólica, difundida principalmente na zona rural. O setor estima 20 milhões de domicílios no Brasil ainda contam com a recepção de sinal via satélite para assistir televisão.

“Os testes que devemos proceder, tanto de laboratório quanto em campo, visam justamente avaliar a possibilidade de convivência. Estou bastante confiante de que vamos chegar a resultados confiáveis”, disse Morais, após reunião do conselho diretor da Anatel.

De modo geral, o 5G pode oferecer velocidades de download de 10 a 20 vezes mais rápidas que o 4G, que, no Brasil, pode chegar a 45 Mbps.

Os testes citados por Morais são necessários, pois a agência considera vender a faixa de 3,5 GHz, que atualmente é utilizada para a transmissão do sinal de TV aberta via parabólica. Um dos testes inclui substituir um dos componentes das parabólicas que pode mitigar as interferências nesse espectro.

Por parte das operadoras, existe grande interesse em iniciar a implementação do 5G. Além da oportunidade mercadológica, a quinta geração de internet móvel pode agilizar aplicações de realidade virtual e de internet das coisas.

Por parte das fabricantes de chips, as coisas têm andado bem. As principais companhias já contam com modems para a tecnologia, e a previsão é de que aparelhos lançados nesse fim do ano já estejam habilitados. A Anatel cita ainda que o interesse das operadoras locais “tem sido acima das expectativas”.

Primeiros testes

O diretor da agência informou que a Claro disponibilizou o seu Centro de Referência Tecnológica (CRT) para realizar os primeiros testes em laboratório que já devem ser concluídos no próximo mês. Segundo ele, fabricantes, como Huawei e Ericsson, também se comprometeram a fornecer equipamentos do padrão 5G.

Morais afirmou que a Anatel se inspira no processo, considerado bem-sucedido, de elaboração do edital de venda das licenças de quarta geração (4G) na faixa de 7 00 Megahertz (MHz).

Neste caso, as operadoras de celular tiveram que acompanhar e até financiar parte da migração da TV aberta analógica para o sistema digital, o que permitiu que os dois serviços passassem a conviver sem interferências na mesma faixa. “O edital dos 7 00 MHz foi um sucesso. Outros países estão vendo a nossa experiência, querendo saber como foi. Todos os outros países fizeram primeiro o desligamento da TV analógica e, dois anos depois, a licitação do 4G. Aqui fizemos tudo concomitante, e com segurança”, disse o diretor da Anatel. Ele reiterou que a previsão da agência é realizar o leilão de licenças 3,5 GHz no segundo semestre de 2019.

