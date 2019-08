O abrigo temporário de cães e gatos de Porto Alegre tem novos animais para adoção

Se você pretende ter um bicho de estimação mas é adepto da ideia de que comprá-lo não é melhor alternativa, a prefeitura de Porto Alegre tem uma boa notícia: o abrigo temporário do município tem novos animais disponíveis para adoção. O álbum de cães e gatos que aguardam um lar foi atualizado e já pode ser conferido na página da Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade) na rede social Facebook.

A veterinária Juliana Herpich, coordenadora do programa “Me Adota?”, explica que o inverno rigoroso levou a uma redução do número de visitas à unidade. Ressalva, porém, que os resultados têm sido animadores: “Já temos pelo menos 99 adoções desde janeiro e, com a proximidade da primavera, a tendência é de aumento na procura”.

Os animais são acolhidos pela Usav (Unidade de Saúde Animal Victória) e passam por um cuidados globais, que incluem castração e aplicação de vacinas e vermífugos. Além disso, contam com a garantia de atendimento vitalício – e gratuito – pela prefeitura.

Ainda segundo Juliana, o foco das ações continua sendo a guarda responsável. “Insistimos com realização de entrevistas, que auxiliam a evitar que pessoas levem um mascote apenas por uma questão de impulso”, relata. “Cães e gatos também têm sentimentos e os que chegam aqui sofreram maus tratos e abandono, fato que não queremos ver repetido.”

Até o final de setembro, a Smams publicará o edital com a proposta de ampliação dos serviços de proteção animal de Porto Alegre. Conforme a secretária-adjunta Viviane Diogo, essa iniciativa manterá a possibilidade de adoção, porém evitando ultrapassar o total de 100 animais, como vem ocorrendo atualmente. “Queremos todos os animais em lares protegidos”, salienta.

Ela acrescenta que o órgão mantém contatos com protetores cadastrados e entidades ligadas ao setor, a exemplo do CRMV (Conselho Regional de Medicina Veterinária) e clínicas de atendimento. “A proposta de contratualização tem sido muito bem aceita pelas entidades e protetores”, diz Viviane. “Recebemos sugestões e estamos avaliando para qualificar nossa proposta.”

Qualificação

Segundo a Usav, o projeto de gerenciamento e operacionalização do abrigo temporário e da unidade móvel de adoção de cães e gatos permitirá que sejam realizados outros serviços na atual estrutura. Dentre eles estão as cirurgias ortopédicas (240 por ano), exames diagnóstico (4,1 mil), exames de imagem (2,7 mil), sorologia FIV/Felv e quimioterapia (240 cada).

Também está nos planos da unidade o aumento da capacidade de atendimentos já realizados, tais como cirurgias gerais, castrações (que poderão chegar a 8 mil por ano), assistência clínica e vagas no albergue temporário. Para corresponder à demanda de moradores do entorno da Unidade e de cuidadores que não se enquadram nas atuais regras de atendimento gratuito, a iniciativa também prevê serviços pagos, porém a custos mais acessíveis.

(Marcello Campos)